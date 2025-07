Animation Atelier d’écriture Plage Fantasy La Rochelle

Animation Atelier d’écriture Plage Fantasy La Rochelle jeudi 7 août 2025.

Animation Atelier d’écriture Plage Fantasy

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 16:00:00

fin : 2025-08-28 17:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Réécrire notre réalité, casser les codes. Plongez dans l’univers fantasy, inspiré par l’ambiance estivale. Inventez votre plage, bien loin de celles que l’on connait.

.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Atelier d’écriture Plage Fantasy

Rewriting our reality, breaking codes. Dive into a fantasy universe inspired by the summer atmosphere. Invent your own beach, far from the ones we know.

German : Veranstaltung Atelier d’écriture Plage Fantasy

Unsere Realität neu schreiben, die Codes brechen. Tauchen Sie ein in eine Fantasy-Welt, die von der Sommerstimmung inspiriert ist. Erfinde deinen eigenen Strand, der weit entfernt von dem ist, was wir kennen.

Italiano :

Riscrivere la nostra realtà, rompere i codici. Tuffatevi in un mondo fantastico, ispirato all’atmosfera estiva. Inventate la vostra spiaggia, lontana da quelle che conosciamo.

Espanol : Evento Atelier d’écriture Plage Fantasy

Reescribiendo nuestra realidad, rompiendo códigos. Sumérgete en un mundo de fantasía, inspirado en el ambiente veraniego. Inventa tu propia playa, lejos de las que conocemos.

L’événement Animation Atelier d’écriture Plage Fantasy La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-24 par La Rochelle Tourisme