Animation – Atelier d’écriture pour adultes L’agora Tiers-lieu Lagord

Informations pratiques

Lagord

Animation – Atelier d’écriture pour adultes

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Prenez le large le temps d’un atelier où les mots deviennent des vagues, des courants et des horizons à explorer ensemble.

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L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Set sail for a workshop where words become waves, currents, and horizons to explore together.

L’événement Animation – Atelier d’écriture pour adultes Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle