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AGENDA · Lagord

Animation – Atelier d’écriture pour adultes L’agora Tiers-lieu Lagord

samedi 26 septembre 2026 · L'agora Tiers-lieu · Lagord

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
L'agora Tiers-lieu
Adresse
2, Rue René Dumont
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Animation – Atelier d’écriture pour adultes

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Prenez le large le temps d’un atelier où les mots deviennent des vagues, des courants et des horizons à explorer ensemble.
  .

L’agora Tiers-lieu 2, Rue René Dumont Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90  lagora@atlantech-lr.fr

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English :

Set sail for a workshop where words become waves, currents, and horizons to explore together.

L’événement Animation – Atelier d’écriture pour adultes Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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