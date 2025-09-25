Animation Atelier d’Écriture Donkey’s Coffee Shop Saint-Brieuc

Animation Atelier d’Écriture Donkey’s Coffee Shop Saint-Brieuc jeudi 25 septembre 2025.

Animation Atelier d’Écriture

Donkey’s Coffee Shop 27, rue Saint-Guillaume Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 15:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Vous voulez jouer avec les mots ?

Vous vous circulerez avec décontraction à dos d’âne parmi les mots, dans une créativité souriant et un lieu atypique. .

Donkey’s Coffee Shop 27, rue Saint-Guillaume Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 87 10 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Atelier d’Écriture Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme