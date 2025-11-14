Animation Atelier d’écriture Tirer son épingle du Je Floriane Durey La Rochelle
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14 18:00:00
2025-11-14
Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .
Nous sommes à la fois ce que notre famille fait de nous, mais aussi ce que nous choisissons de devenir.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Writing workshop Tirer son épingle du Je Floriane Durey
Workshop held in conjunction with the exhibition Port-Neuf, été 2025 .
We are both what our family makes us, and what we choose to become.
German : Schreibwerkstatt Tirer son épingle du Je Floriane Durey
Workshop, der im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, Sommer 2025 durchgeführt wird.
Wir sind sowohl das, was unsere Familie aus uns macht, als auch das, was wir wählen, um zu werden.
Italiano :
Questo workshop è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .
Siamo ciò che la nostra famiglia ci rende, ma siamo anche ciò che scegliamo di diventare.
Espanol : Taller de escritura Tirer son épingle du Je Floriane Durey
Este taller es una continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .
Somos lo que nuestra familia hace de nosotros, pero también somos lo que elegimos llegar a ser.
