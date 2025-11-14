Animation Atelier d’écriture Tirer son épingle du Je Floriane Durey La Rochelle

Animation Atelier d’écriture Tirer son épingle du Je Floriane Durey

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

Atelier mené dans la continuité de l’exposition Port-Neuf, été 2025 .

Nous sommes à la fois ce que notre famille fait de nous, mais aussi ce que nous choisissons de devenir.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Writing workshop Tirer son épingle du Je Floriane Durey

Workshop held in conjunction with the exhibition Port-Neuf, été 2025 .

We are both what our family makes us, and what we choose to become.

German : Schreibwerkstatt Tirer son épingle du Je Floriane Durey

Workshop, der im Anschluss an die Ausstellung Port-Neuf, Sommer 2025 durchgeführt wird.

Wir sind sowohl das, was unsere Familie aus uns macht, als auch das, was wir wählen, um zu werden.

Italiano :

Questo workshop è la continuazione della mostra Port-Neuf, estate 2025 .

Siamo ciò che la nostra famiglia ci rende, ma siamo anche ciò che scegliamo di diventare.

Espanol : Taller de escritura Tirer son épingle du Je Floriane Durey

Este taller es una continuación de la exposición Port-Neuf, verano 2025 .

Somos lo que nuestra familia hace de nosotros, pero también somos lo que elegimos llegar a ser.

