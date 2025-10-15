Animation Atelier d’éveil sonore Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle

Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-18

2025-10-15

Le jeu sonore et l’écoute permettent d’ouvrir la porte de l’expression et de l’imagination.

Playing with sound and listening open the door to expression and imagination.

Durch Klangspiele und Zuhören wird die Tür zu Ausdruck und Fantasie geöffnet.

Giocare con il suono e l’ascolto apre le porte all’espressione e all’immaginazione.

Jugar con el sonido y la escucha abren la puerta a la expresión y la imaginación.

