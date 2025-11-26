Animation Atelier d’éveil sonore Médiathèque michel Crépeau (La bulle Niveau 0) La Rochelle

Animation Atelier d’éveil sonore

Médiathèque michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle

Début : 2025-11-26 16:30:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-11-26 2025-12-17

Le jeu sonore et l’écoute permettent d’ouvrir la porte de l’expression et de l’imagination.

Médiathèque michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Atelier d’éveil sonore

Playing with sound and listening open the door to expression and imagination.

German : Veranstaltung Atelier d’éveil sonore

Durch Klangspiele und Zuhören wird die Tür zu Ausdruck und Fantasie geöffnet.

Italiano :

Giocare con il suono e l’ascolto apre le porte all’espressione e all’immaginazione.

Espanol : Evento Atelier d’éveil sonore

Jugar con el sonido y la escucha abren la puerta a la expresión y la imaginación.

