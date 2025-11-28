Animation Atelier d’initiation à la généalogie La Rochelle
Animation Atelier d’initiation à la généalogie La Rochelle vendredi 28 novembre 2025.
Animation Atelier d’initiation à la généalogie
Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 17:30:00
fin : 2025-12-19 20:30:00
2025-11-28 2025-12-19
En deux séances, cet atelier permet d’acquérir les bases de la recherche généalogique et obtenir les clés pour partir à la découverte de ses ancêtres.
Archives Municipales Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr
English : Event Introduction to genealogy workshop
In two sessions, this workshop teaches the basics of genealogical research and gives you the keys to discovering your ancestors.
German : Veranstaltung Workshop zur Einführung in die Genealogie
In zwei Sitzungen vermittelt dieser Workshop die Grundlagen der Familienforschung und gibt Ihnen den Schlüssel, um sich auf die Entdeckung Ihrer Vorfahren zu begeben.
Italiano :
In due sessioni, questo workshop vi insegna le basi della ricerca genealogica e vi fornisce le chiavi per scoprire i vostri antenati.
Espanol : Evento Taller de introducción a la genealogía
En dos sesiones, este taller le ofrece los fundamentos de la investigación genealógica y las claves para descubrir a sus antepasados.
