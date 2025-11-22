Animation Atelier Exprimons nos émotions Espace Jean-Macé, studio 3 Aytré

Animation Atelier Exprimons nos émotions

Espace Jean-Macé, studio 3 12 rue de la gare Aytré Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 10:45:00

2025-11-22

Atelier gratuit Exprimons nos émotions , proposé dans le cadre du festival jeune public Drôle(s) de festival.

Espace Jean-Macé, studio 3 12 rue de la gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 44 communication@aytre.fr

English : Event Atelier Exprimons nos émotions

Free Let’s express our emotions workshop, part of the Drôle(s) de festival festival for young audiences.

German : Veranstaltung Atelier Exprimons nos émotions

Kostenloser Workshop Expressionons nos émotions (Unsere Gefühle ausdrücken), der im Rahmen des Festivals für junge Zuschauer Drôle(s) de festival angeboten wird.

Italiano :

Laboratorio gratuito su Esprimere le nostre emozioni nell’ambito del festival Drôle(s) de festival per il pubblico giovane.

Espanol : Evento Atelier Exprimons nos émotions

Taller gratuito sobre La expresión de nuestras emociones en el marco del festival Drôle(s) de festival para el público joven.

