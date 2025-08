Animation • Atelier Mermet Marché hebdomadaire de Cusset Cusset

Animation • Atelier Mermet Marché hebdomadaire de Cusset Cusset samedi 13 septembre 2025.

Animation • Atelier Mermet

Marché hebdomadaire de Cusset Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

À l’occasion du marché hebdomadaire de Cusset, l’Atelier Mermet vous invite à faire une pause artistique ! Venez vous faire tirer le portrait par les artistes de l’association et découvrez une sélection d’œuvres réalisées par ses membres passionnés.

.

Marché hebdomadaire de Cusset Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 32 69

English :

Atelier Mermet invites you to take an artistic break at the weekly market in Cusset! Come and have your portrait taken by the association’s artists, and discover a selection of works created by its passionate members.

German :

Anlässlich des Wochenmarkts in Cusset lädt Sie das Atelier Mermet zu einer künstlerischen Pause ein! Lassen Sie sich von den Künstlern des Vereins porträtieren und entdecken Sie eine Auswahl an Werken, die von den leidenschaftlichen Mitgliedern des Vereins angefertigt wurden.

Italiano :

L’Atelier Mermet vi invita a fare una pausa artistica al mercato settimanale di Cusset! Venite a farvi ritrarre dagli artisti dell’associazione e scoprite una selezione di opere create dai suoi membri appassionati.

Espanol :

El Atelier Mermet le invita a una pausa artística en el mercado semanal de Cusset Venga a retratarse con los artistas de la asociación y descubra una selección de obras creadas por sus apasionados miembros.

L’événement Animation • Atelier Mermet Cusset a été mis à jour le 2025-08-04 par Vichy Destinations