Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps Musée du Nouveau Monde La Rochelle
Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps Musée du Nouveau Monde La Rochelle mercredi 8 avril 2026.
Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps
Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-08
Programme des ateliers proposés par le musée du Nouveau Monde pour les vacances de printemps 2026.
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Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50
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English :
Program of workshops offered by the New World Museum for the spring vacations of 2026.
L’événement Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle