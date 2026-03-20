Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-08

Programme des ateliers proposés par le musée du Nouveau Monde pour les vacances de printemps 2026.

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Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 46 50

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English :

Program of workshops offered by the New World Museum for the spring vacations of 2026.

L’événement Animation Ateliers A’musées Vacances de Printemps La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle