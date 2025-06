Animation Ateliers A’Musées Vacances d’été Musée du Nouveau Monde La Rochelle 7 juillet 2025 07:00

Animation Ateliers A’Musées Vacances d’été Musée du Nouveau Monde Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Stage ado

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-28

2025-07-07

Des activités jeune public durant les vacances scolaires.

English : Holiday activities at the Musée du Nouveau Monde

Activities for young audiences during the school vacations.

German : Ferienveranstaltungen im Musée du Nouveau Monde

Aktivitäten für junges Publikum während der Schulferien.

Italiano :

Attività per il pubblico giovane durante le vacanze scolastiche.

Espanol : Actividades de vacaciones en el Musée du Nouveau Monde

Actividades para el público joven durante las vacaciones escolares.

