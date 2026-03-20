Animation Ateliers des vacances de printemps au Muséum Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Animation Ateliers des vacances de printemps au Muséum

Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-07

Le Muséum propose durant les vacances des ateliers et visites autour des collections du Muséum. Des activités pour les enfants ou à partager en famille.

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Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 museum.info@ville-larochelle.fr

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English :

During the vacations, the Museum offers workshops and tours based on its collections. Activities for children or to share with the whole family.

L’événement Animation Ateliers des vacances de printemps au Muséum La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle