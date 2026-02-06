Animation Ateliers vacances d’Hiver au Musée Maritime place Bernard Moitessier La Rochelle

Animation Ateliers vacances d’Hiver au Musée Maritime

place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-02-10

fin : 2026-02-20

Des ateliers ludiques, créatifs et scientifiques autour du monde maritime et de l’Océan.

place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00

English :

Fun, creative and scientific workshops on the maritime world and the ocean.

