Animation au Bistr’os de Rosnoën Rue du Tilleul Rosnoën

Animation au Bistr’os de Rosnoën

Rue du Tilleul Bistr’Os, Café associatif Rosnoën Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la Communauté de communes organise un atelier réduction des déchets et consommation durable suivi d’échanges autour de la seconde vie de nos déchets.

Au programme

• Échanges autour de la réduction des déchets et une consommation plus durable.

• Quiz écolo pas écolo, focus sur l’entretien de la maison et astuces zéro déchet pour agir au quotidien par des petits gestes simples et accessibles

Objectifs Se donner des astuces, échanger sur les différentes pratiques et repartir avec des idées concrètes.

A partir de 18h30

Gratuit et ouvert à tous .

