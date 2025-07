ANIMATION AU BITTERSWEET Lieu-dit Ferme de Champreux Montgeard

vendredi 25 juillet 2025.

ANIMATION AU BITTERSWEET

Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard Haute-Garonne

Début : 2025-07-25 19:00:00

2025-07-25 2025-07-28

Tout au long de l’été, le restaurant BITTERSWEET au lac de la Thésauque, vous propose des soirées animés !

Entre soirées dansante, des soirées karaoké, des concerts et des quizz il y en a pour tous les goûts.

Nous vous conseillons de réserver avant de venir pour être sûr d’avoir de la place au 06 18 74 82 12.

Tous les mardis en juillet-août des jeux apéro sont organisés.

Et tous les mercredis à 15h30 il y aura un tournoi de pétanque avec l’apéro offert ! .

Lieu-dit Ferme de Champreux LAC DE LA THÉSAUQUE Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie camping@thesauque.com

English :

All summer long, the BITTERSWEET restaurant on Lac de la Thésauque offers lively evenings!

German :

Den ganzen Sommer über bietet Ihnen das Restaurant BITTERSWEET am Lac de la Thésauque lebhafte Abende!

Italiano :

Per tutta l’estate, il ristorante BITTERSWEET sul Lac de la Thésauque proporrà serate vivaci!

Espanol :

Durante todo el verano, el restaurante BITTERSWEET del lago de Thésauque ofrecerá veladas muy animadas

