Animation au bout du conte

Bibliothèque Laneuville-sur-Meuse

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

2026-02-18

Les bénévoles de l’association La Bouquinette de la Lieuse proposent différentes animations un mercredi par mis lecture d’album, raconte-tapis, kamishibaï, tapis-lecture, marionnettes…

Animations dédiées aux enfants jusqu’à 10 ans acompagnés d’un adulte.

Des livres peuvent être empruntés à la bibliothèque. L’entrée est libre.Enfants

Bibliothèque 1 Rue de la Lieuse Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 62

English :

Volunteers from the La Bouquinette de la Lieuse association offer a variety of activities one Wednesday a month: book reading, storytelling, kamishibai, carpet-reading, puppets…

Activities for children up to age 10, accompanied by an adult.

Books can be borrowed from the library. Admission is free.

