Animation au bout du conte Bibliothèque Laneuville-sur-Meuse

Les bénévoles de l’association La Bouquinette de la Lieuse proposent différentes animations un mercredi par mis lecture d’album, raconte-tapis, kamishibaï, tapis-lecture, marionnettes…
Animations dédiées aux enfants jusqu’à 10 ans acompagnés d’un adulte.
Des livres peuvent être empruntés à la bibliothèque. L’entrée est libre.Enfants
Bibliothèque 1 Rue de la Lieuse Laneuville-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 31 62
English :
Volunteers from the La Bouquinette de la Lieuse association offer a variety of activities one Wednesday a month: book reading, storytelling, kamishibai, carpet-reading, puppets…
Activities for children up to age 10, accompanied by an adult.
Books can be borrowed from the library. Admission is free.
