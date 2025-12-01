Animation au Centre Aquatique D’une histoire à un plouf ! Route de Rostremen Gouarec

Animation au Centre Aquatique D’une histoire à un plouf !

Route de Rostremen Centre aquatique du Blavet Gouarec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Animation dans votre Centre aquatique du Blavet !

D’une histoire à un plouf !

3h de répit pour les parents, 3h de joie pour les enfants !

Avec une animatrice, les enfants (entre 6 ans et 10 ans) vont dans un premier temps écouter des histoires.

Ils vont, toujours sous l’œil avisé de l’animatrice, faire un temps de jeu libre dans l’eau. Pour finir, le p’tit goûter en fin d’animation

Sur inscription au 02 96 24 27 00 ou à l’accueil de votre Centre aquatique.

Org. Centre aquatique du Blavet .

Route de Rostremen Centre aquatique du Blavet Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 27 00

