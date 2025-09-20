Animation au château de Cherveux ! Château de Cherveux Cherveux

Animation au château de Cherveux ! Château de Cherveux Cherveux samedi 20 septembre 2025.

Animation au château de Cherveux ! 20 et 21 septembre Château de Cherveux Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du château et campement des Francs-Archers de Charles VII

Plongez au cœur du XVe siècle avec une visite guidée du château accompagnée de la reconstitution d’un campement des Francs-Archers du roi Charles VII. avec Michel Kupiec et Sébastien Maye guides

Au programme :

Démonstrations de tir à l’arc

Présentation des différentes pointes de flèches utilisées à l’époque

Essais de tir à l’arc pour le public (réservé aux adultes)

Tir de bricoles (trébuchets de petite taille) ouvert aux adultes et aux enfants

Explications historiques sur le rôle des Francs-Archers sous le règne de Charles VII

Une expérience immersive pour petits et grands, à la découverte de la vie militaire au temps de la guerre de Cent Ans..

Château de Cherveux 2 place de l’église, 79410 Cherveux Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 16 71 16 10 http://www.chateau-de-cherveux.com http://www.facebook.com/ChateauDeCherveux Château fort du XVe siècle qui appartenait à l’écossais Robert Cunningham. Il combattit les Anglais à Formigny avec Arthur de Richemont, seigneur de Parthenay, puis fut nommé capitaine de la garde de Louis XI. Il règne encore au château l’esprit des fantômes de la « vieille alliance » franco-écossaise (hautes toitures, donjon surmonté de mâchicoulis, éléments décoratifs de grande qualité). Parking dans la basse-cour du château et dans le village.

Visite guidée du château et campement des Francs-Archers de Charles VII

© Franck Delion