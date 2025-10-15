Animation « Au fil des milieux humides » Soulaines-Dhuys
Animation « Au fil des milieux humides » Soulaines-Dhuys mercredi 15 octobre 2025.
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube
Gratuit
Début : 2025-10-15 09:30:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
Dans le cadre de la trame verte et bleue, venez découvrir le temps d’une journée, la biodiversité des milieux humides au fil des saisons.
Le CPIE Sud-Champagne vous propose une animation pédagogique ouverte à tous, dans le but de vous faire découvrir la faune et la flore abritées par les zones humides.
Cette animation est gratuite avec inscription obligatoire auprès du CPIE. .
Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 animations@cpiesudchampagne.fr
