Animation « Au fil des milieux humides »

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Dans le cadre de la trame verte et bleue, venez découvrir le temps d’une journée, la biodiversité des milieux humides au fil des saisons.

Le CPIE Sud-Champagne vous propose une animation pédagogique ouverte à tous, dans le but de vous faire découvrir la faune et la flore abritées par les zones humides.

Cette animation est gratuite avec inscription obligatoire auprès du CPIE. .

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 animations@cpiesudchampagne.fr

