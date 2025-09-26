Animation au Magasin Amaranthe Magasin Amaranthe Montluçon
Magasin Amaranthe 12 rue Nicolas Rambourg Montluçon Allier
Début : 2025-09-26 16:00:00
fin : 2025-09-26 19:00:00
Rejoignez nous pour un moment Convivial en Compagnie de vos voisins producteurs et découvrez tous les bienfaits des produits issus de l’agriculture biologique.
English :
Join us for a convivial moment in the company of your neighboring producers, and discover all the benefits of organic produce.
German :
Entdecken Sie die Vorteile von Produkten aus biologischem Anbau.
Italiano :
Unitevi a noi per un momento di convivialità in compagnia dei produttori vicini e scoprite tutti i vantaggi dei prodotti da agricoltura biologica.
Espanol :
Acompáñenos en un momento de convivencia en compañía de sus productores vecinos y descubra todas las ventajas de los productos de la agricultura ecológica.
L’événement Animation au Magasin Amaranthe Montluçon a été mis à jour le 2025-08-23 par Montluçon Tourisme