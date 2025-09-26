Animation au magasin Bio’Conviv Magasin Bio’Conviv Domérat

Animation au magasin Bio’Conviv Magasin Bio’Conviv Domérat vendredi 26 septembre 2025.

Animation au magasin Bio’Conviv

Magasin Bio’Conviv 1 rue de Maupertuis Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 10:00:00
fin : 2025-09-26 13:00:00

Date(s) :
2025-09-26

Rejoignez nous pour un moment Convivial en Compagnie de vos voisins producteurs et découvrez tous les bienfaits des produits issus de l’agriculture biologique.
  .

Magasin Bio’Conviv 1 rue de Maupertuis Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 69 76 

English :

Join us for a convivial moment in the company of your neighboring producers, and discover all the benefits of organic produce.

German :

Entdecken Sie die Vorteile von Produkten aus biologischem Anbau.

Italiano :

Unitevi a noi per un momento di convivialità in compagnia dei produttori vicini e scoprite tutti i vantaggi dei prodotti da agricoltura biologica.

Espanol :

Acompáñenos en un momento de convivencia en compañía de sus productores vecinos y descubra todas las ventajas de los productos de la agricultura ecológica.

L’événement Animation au magasin Bio’Conviv Domérat a été mis à jour le 2025-08-23 par Montluçon Tourisme