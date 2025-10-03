Animation au magasin Esperluette Magasin Esperluette Yzeure

Animation au magasin Esperluette Magasin Esperluette Yzeure vendredi 3 octobre 2025.

Accès libre

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

16H à 19H : temps d’échange avec l’Association Allier Bio, présentation des

produits bios et locaux.

Du 29 septembre au 4 octobre : mise en valeur des produits bios locaux,

offres découverte, dégustations…

Pour plus d’informations : https://www.accord-bio.fr/magasin-bio/yzeure/lesperluette/

Magasin Esperluette 190 route de Lyon – 03400 Yzeure Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Venez échanger avec l’Association Allier Bio et déguster des produits bio et locaux