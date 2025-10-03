Animation au magasin Esperluette Magasin Esperluette Yzeure
Animation au magasin Esperluette Vendredi 3 octobre, 16h00 Magasin Esperluette Allier
Accès libre
Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T19:00:00
16H à 19H : temps d’échange avec l’Association Allier Bio, présentation des
produits bios et locaux.
Du 29 septembre au 4 octobre : mise en valeur des produits bios locaux,
offres découverte, dégustations…
Pour plus d’informations : https://www.accord-bio.fr/magasin-bio/yzeure/lesperluette/
Magasin Esperluette 190 route de Lyon – 03400 Yzeure Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.accord-bio.fr/magasin-bio/yzeure/lesperluette/ »}]
Venez échanger avec l’Association Allier Bio et déguster des produits bio et locaux