Animation au marché de producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau

Animation au marché de producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau samedi 7 mars 2026.

Animation au marché de producteurs de Pont-Château

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :
2026-03-07

Le marché de producteurs de Pont-Château fait sa rentrée en musique 
le samedi 7 mars de 10h à 12h30, aux jardins de Nassau rue Maurice Sambron

Au programme
Reprise du marché
Défilé Alma Da Batucada
Départ place de la mairie à 10h30 et retrouvez-les ensuite sur le marché   .

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation au marché de producteurs de Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44