Animation au marché de producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau

Animation au marché de producteurs de Pont-Château

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Le marché de producteurs de Pont-Château fait sa rentrée en musique

le samedi 7 mars de 10h à 12h30, aux jardins de Nassau rue Maurice Sambron

Au programme

Reprise du marché

Défilé Alma Da Batucada

Départ place de la mairie à 10h30 et retrouvez-les ensuite sur le marché .

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation au marché de producteurs de Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44