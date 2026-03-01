Animation au marché de producteurs de Pont-Château Rue Maurice Sambron Pontchâteau
Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
2026-03-07
Le marché de producteurs de Pont-Château fait sa rentrée en musique
le samedi 7 mars de 10h à 12h30, aux jardins de Nassau rue Maurice Sambron
Au programme
Reprise du marché
Défilé Alma Da Batucada
Départ place de la mairie à 10h30 et retrouvez-les ensuite sur le marché .
Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
