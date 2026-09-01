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AGENDA · Châlette-sur-Loing

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing

samedi 19 septembre 2026 · Châlette-sur-Loing

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 Rue Gambetta
Ville
45120 Châlette-sur-Loing
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Châlette-sur-Loing

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet
Une animation gratuite proposée par les AEC pour les journées européennes du patrimoine.   .

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12 

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English :

Event at the Fernand-Bouttet School Museum

L’événement Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-05 par OT MONTARGIS

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