Informations pratiques

Châlette-sur-Loing

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet

Une animation gratuite proposée par les AEC pour les journées européennes du patrimoine. .

1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12

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English :

Event at the Fernand-Bouttet School Museum

L’événement Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-05 par OT MONTARGIS