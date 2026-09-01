Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing
samedi 19 septembre 2026 · Châlette-sur-Loing
Informations pratiques
Châlette-sur-Loing
Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet
1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet
Une animation gratuite proposée par les AEC pour les journées européennes du patrimoine. .
1 Rue Gambetta Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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English :
Event at the Fernand-Bouttet School Museum
L’événement Animation au Musée d’école Fernand-Bouttet Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-09-05 par OT MONTARGIS
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