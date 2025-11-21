Animation Au travail, une lecture dessinée Pierre-Henry Gomont, Nicolas Mathieu Vandœuvre-lès-Nancy

Animation Au travail, une lecture dessinée Pierre-Henry Gomont, Nicolas Mathieu

LECTURE DESSINÉE DUO VERBE ET CRAYON

Nicolas Mathieu offre une lecture dessinée conçue avec l’auteur de bande-dessinée Pierre-Henry Gomont. On pourrait y entendre la prose de Varlam Chalamov, de Robert Linhart, de Benoît Coquard et de Nicolas Mathieu himself. Alors, vous bookez votre soirée ?Tout public

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

LECTURE DESSINÉE DUO VERB AND PENCIL

Nicolas Mathieu offers a drawn reading conceived with comic strip artist Pierre-Henry Gomont. You could hear the prose of Varlam Chalamov, Robert Linhart, Benoît Coquard and Nicolas Mathieu himself. So, are you planning your evening?

German :

GEZEICHNETE LESUNG DUETT WORT UND BLEISTIFT

Nicolas Mathieu bietet eine gezeichnete Lesung, die er zusammen mit dem Comic-Autor Pierre-Henry Gomont konzipiert hat. Man könnte die Prosa von Varlam Chalamov, Robert Linhart, Benoît Coquard und Nicolas Mathieu himself hören. Also, planen Sie Ihren Abend?

Italiano :

LETTURA A FUMETTI DUO PAROLA E MATITA

Nicolas Mathieu propone una lettura disegnata concepita insieme al fumettista Pierre-Henry Gomont. Potrete ascoltare la prosa di Varlam Chalamov, Robert Linhart, Benoît Coquard e dello stesso Nicolas Mathieu. Allora, state organizzando la vostra serata?

Espanol :

LECTURA DE DIBUJOS ANIMADOS DÚO PALABRA Y LÁPIZ

Nicolas Mathieu propone una lectura dibujada concebida con el dibujante de cómics Pierre-Henry Gomont. Podrá escuchar la prosa de Varlam Chalamov, Robert Linhart, Benoît Coquard y el propio Nicolas Mathieu. ¿Ya está planeando su velada?

