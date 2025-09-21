Animation autour de la récolte de graines au jardin Vavilov Jardin Vavilov Épinay-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le jardin conservatoire de la graine potagère Vavilov, projet étonnant et ambitieux, installé dans le jardin d’Alcobendas. Légumes et fruits originaires des environs et disparus depuis des décennies y reprennent racine afin de perpétuer ce patrimoine végétal. Vous y verrez la récolte des graines et leurs techniques de conservation.

Jardin Vavilov Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier / Démonstration / Savoir-faire

Ville d’Epinay-sur-Seine