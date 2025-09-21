Animation autour de la technique et l’art de la fresque avec l’association Pari(s) Affresco Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Animation autour de la technique et l’art de la fresque avec l’association Pari(s) Affresco Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont samedi 20 septembre 2025.

Animation autour de la technique et l’art de la fresque avec l’association Pari(s) Affresco 20 et 21 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstrations, réalisation de fresques et médiation à propos de la fresque. Trois intervenantes professionnelles du collectif de fresquistes Pari(s) Affresco animeront cet atelier, dont Isabelle Bonzom, artiste, fresquiste et auteure du livre « La fresque art et technique » (Eyrolles), historienne de l’art et conférencière.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

Démonstrations, réalisation de fresques et médiation à propos de la fresque

Relevé de peinture murale (1949) d’André Regnault, La nativité, Église de Saint-Pierre-les-Églises, Chauvigny (Vienne) @ Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diff. GrandpalaisRmn