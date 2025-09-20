Animation autour de l’abbatiale de Saint-Jouin de Marnes Église abbatiale Plaine-et-Vallées

Animation autour de l’abbatiale de Saint-Jouin de Marnes 20 et 21 septembre Église abbatiale Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le dimanche, visite guidée sur demande des fortifications.

Dimanche de 14h à 17h30, visite guidée par les amis de l’abbatiale. Découverte de lieux inédits.

Accès par le parvis de l’abbatiale.

Église abbatiale Route de Poitiers, 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Plaine-et-Vallées 79600 Saint-Jouin-de-Marnes Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://www.saintjouindemarnes.fr L’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes et le site environnant de l’ancienne abbaye bénédictine (dont le cloître) sont très riches. Architecture romane et gothique d’une grande pureté, cet édifice à une importante décoration sculptée intérieure et extérieure, avec un mobilier d’une grande valeur (stalles, tableaux, meubles d’église). Les vestiges archéologiques de l’ancienne abbaye sont intégrés soit dans des bâtiments ultérieurs, soit dans un espace naturel (champs, jardins…), constamment modifiés par l’homme au cours des siècles. Ils forment un ensemble de grand intérêt permettant de se représenter le vaste domaine de l’ancienne abbaye, attesté par les documents et son évolution dans le temps.

Tout le week-end profitez de l’ouverture de l’église abbatiale.

