Animation autour de l’exposition Observons les oiseaux avec le G.O.N. Bibliothèque et dans le village de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Animation autour de l’exposition Observons les oiseaux avec le G.O.N. Bibliothèque et dans le village de Fervaques

Fervaques Bibliothèque Dans le village Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 10:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Une animation autour de l’exposition Observons les oiseaux avec le Groupement Ornithologique Normand est organisée le dimanche 8 mars à 10h00.

Départ de la bibliothèque de Fervaques. Jumelles conseillées.

Fervaques Bibliothèque Dans le village Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 68 06 bibliotheque-fervaques@orange.fr

English : Animation autour de l’exposition Observons les oiseaux avec le G.O.N. Bibliothèque et dans le village de Fervaques

An event based around the exhibition Observons les oiseaux (Birdwatching) with the Groupement Ornithologique Normand (Normandy Ornithological Group) is being organised on Sunday 8 March at 10.00 am.

Departure from the Fervaques library. Binoculars recommended.

