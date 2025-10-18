Animation autour des jeux de société Salle associative de la mairie Gondreville

Animation autour des jeux de société Salle associative de la mairie Gondreville samedi 18 octobre 2025.

Animation autour des jeux de société

Salle associative de la mairie 56 rue du Château-des-Princes Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2026-05-02 23:59:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-11-08 2026-01-03 2026-03-21 2026-05-02 2026-06-06

Découverte de jeux de société mis à disposition par l’association Gondre’livres et explication des règles.

Pour tous les âges.

Journée organisée par l’association Gondre’livres (organisatrice du festival Gondreville est ludique)Tout public

0 .

Salle associative de la mairie 56 rue du Château-des-Princes Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 48 50 52

English :

Discover board games provided by the Gondre’livres association and learn the rules.

For all ages.

Day organized by the Gondre’livres association (organizer of the Gondreville est ludique festival)

German :

Entdeckung von Gesellschaftsspielen, die von der Vereinigung Gondre’livres zur Verfügung gestellt werden, und Erklärung der Regeln.

Für alle Altersgruppen.

Dieser Tag wird von der Vereinigung Gondre’livres (Organisator des Festivals Gondreville est ludique) organisiert

Italiano :

Scoprite i giochi da tavolo messi a disposizione dall’associazione Gondre’livres e imparate le regole.

Per tutte le età.

A cura dell’associazione Gondre’livres (organizzatrice del festival Gondreville est ludique)

Espanol :

Descubra los juegos de mesa proporcionados por la asociación Gondre’livres y aprenda las reglas.

Para todas las edades.

Organizado por la asociación Gondre’livres (organizadores del festival Gondreville est ludique)

L’événement Animation autour des jeux de société Gondreville a été mis à jour le 2025-09-11 par MT TERRES TOULOISES