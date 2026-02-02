Animation autour des jeux: Faites vos jeux! Terrain communal de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet

Animation autour des jeux: Faites vos jeux!

Terrain communal de la Féria Rue de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Comité des fêtes de Saint Marcel les Sauzet met en place plus de 25 jeux ludiques en bois pour adultes et enfants avec accompagnement de professionnels et d’une dizaine de structure gonflables pour enfants. Jeux pour tous, pour les petits et ainés.

.

Terrain communal de la Féria Rue de la Féria Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 26 78 57 isabelz@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Saint Marcel les Sauzet is setting up more than 25 wooden games for adults and children, accompanied by professionals, and a dozen inflatables for children. Games for everyone, young and old.

L’événement Animation autour des jeux: Faites vos jeux! Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-02-02 par Montélimar Tourisme Agglomération