Animation autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse TOUROUVRE Tourouvre au Perche
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14
fin : 2026-02-21
2026-02-14
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré…
Lectures gourmandes à voix haute des albums sélectionnés
Jeux ou Quiz autour des droits de l’enfant et des histoires lues
Débats Jeunesse
Vote officiel urne dans la médiathèque .
TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
