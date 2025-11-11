Animation autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Animation autour du Prix UNICEF Littérature Jeunesse

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : Vendredi 2026-02-14

fin : 2026-02-21

2026-02-14

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent des animations pour le Prix UNICEF et qui embarque les enfants de 3 à 15 ans dans des histoires engagées qui célèbrent TOUS leurs droits ! À eux de voter pour leur livre préféré…

Lectures gourmandes à voix haute des albums sélectionnés

Jeux ou Quiz autour des droits de l’enfant et des histoires lues

Débats Jeunesse

Vote officiel urne dans la médiathèque .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 56 media@cdchautsperche.fr

