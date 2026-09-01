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AGENDA · Mirambeau

Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque Médiathèque Mirambeau

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Mirambeau

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
9 avenue de la République
Ville
17150 Mirambeau
Département
Charente-Maritime
Tarif

Mirambeau

Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque

Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Atelier, dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge
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Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23  mediatheque.mairie@mirambeau.fr

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English :

Workshop, as part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network

L’événement Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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