Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque Médiathèque Mirambeau
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque · Mirambeau
Informations pratiques
Mirambeau
Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque
Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Atelier, dans le cadre de la programmation culturelle du Réseau des Médiathèques de Haute-Saintonge
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Médiathèque 9 avenue de la République Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau.fr
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English :
Workshop, as part of the cultural program of the Haute-Saintonge Media Library Network
L’événement Animation aux couleurs d’automne à la médiathèque Mirambeau a été mis à jour le 2026-09-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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