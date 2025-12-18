Animation avec le Duo Sista Flow Casino Partouche Plouescat Plouescat
Animation avec le Duo Sista Flow Casino Partouche Plouescat Plouescat samedi 3 janvier 2026.
Animation avec le Duo Sista Flow
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 22:00:00
fin : 2026-01-03 01:30:00
Date(s) :
2026-01-03
Sista flow vous propose un répertoire complet et varié allant des années 60 aux musiques actuelles en passant par le disco des 70’s ou encore la pop des années 80/90. Lady Gaga, JJ Goldman, Bruno Mars, Rita Mitsouko… Rien ne leur résiste .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation avec le Duo Sista Flow Plouescat a été mis à jour le 2025-12-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX