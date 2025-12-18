Animation avec le Duo Sista Flow Casino Partouche Plouescat Plouescat

Animation avec le Duo Sista Flow

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère

Début : 2026-01-03 22:00:00

fin : 2026-01-03 01:30:00

2026-01-03

Sista flow vous propose un répertoire complet et varié allant des années 60 aux musiques actuelles en passant par le disco des 70’s ou encore la pop des années 80/90. Lady Gaga, JJ Goldman, Bruno Mars, Rita Mitsouko… Rien ne leur résiste .

Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41

