ANIMATION AVEC LE ROBOT THYMIO Bibliothèque Saffré

ANIMATION AVEC LE ROBOT THYMIO mercredi 4 février 2026.
Bibliothèque Saffré
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Venez vous amuser avec le robot Thymio !
Thymio est un robot facilement configurable grâce à une interface visuelle. De nombreux défis sont à réaliser. Chacun prendra les commandes du robot pour différents objectifs suivre un parcours, détecter des obstacles, changer de couleurs…etc.
Gratuit
À partir de 10 ans
Sur inscription .
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
Come and have fun with the Thymio robot!
