ANIMATION AVEC LE ROBOT THYMIO Bibliothèque Saffré

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

2026-02-04

Venez vous amuser avec le robot Thymio !

Thymio est un robot facilement configurable grâce à une interface visuelle. De nombreux défis sont à réaliser. Chacun prendra les commandes du robot pour différents objectifs suivre un parcours, détecter des obstacles, changer de couleurs…etc.

Gratuit

À partir de 10 ans

Sur inscription .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

Come and have fun with the Thymio robot!

