Animation avec le Saint-Nicolas Saverne
Animation avec le Saint-Nicolas Saverne samedi 6 décembre 2025.
Animation avec le Saint-Nicolas
Centre-ville Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
.
Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 52 91 contact@tourisme-saverne.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation avec le Saint-Nicolas Saverne a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région