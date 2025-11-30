Animation avec les personnages de Noël Kutzenhausen

Animation avec les personnages de Noël Kutzenhausen dimanche 30 novembre 2025.

Animation avec les personnages de Noël

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Plongez-vous dans les traditions de Noël en compagnie de Saint Nicolas, Hans Trapp et Chriskindel… par le Petit Théâtre des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt !

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

Immerse yourself in Christmas traditions in the company of Saint Nicolas, Hans Trapp and Chriskindel… by the Petit Théâtre des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt!

German :

Tauchen Sie mit Sankt Nikolaus, Hans Trapp und Chriskindel in die Weihnachtstraditionen ein… vom Petit Théâtre des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt!

Italiano :

Immergetevi nelle tradizioni natalizie in compagnia di San Nicola, Hans Trapp e Chriskindel… a cura del Petit Théâtre des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt!

Espanol :

Sumérjase en las tradiciones navideñas en compañía de San Nicolás, Hans Trapp y Chriskindel… ¡de la mano del Petit Théâtre des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt!

