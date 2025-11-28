Animation avec Les Volants Adrésiens McArthurGlen Paris-Giverny Douains
Animation avec Les Volants Adrésiens
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Du 28 octobre au 3 novembre, découvrez Les Volants Adrésiens. Dans le cadre de la prévention routière, LVA propose des initiations au pilotage d’engins mécaniques à pédales et à moteur, pour petits et grands. Les enfants pourront s’amuser à piloter des engins à pédales en toute sécurité. .
