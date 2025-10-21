Animation badminton SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 18:00:00

2025-10-21

Matériel fourni. Tout public à partir de 8 ans.

Limité à 24 personnes. Inscription obligatoire au 05 62 39 50 81 .

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Equipment supplied. All ages 8 and up.

German :

Material wird zur Verfügung gestellt. Für alle ab 8 Jahren.

Italiano :

Attrezzatura fornita. Adatto a tutte le età a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Equipamiento proporcionado. Apto para mayores de 8 años.

L’événement Animation badminton Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de St Lary|CDT65