Animation badminton SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2025-10-28 18:00:00
2025-10-28
Matériel fourni. Tout public à partir de 8 ans.
Limité à 24 personnes. Inscription obligatoire au 05 62 39 50 81 .
SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Equipment supplied. All ages 8 and up.
German :
Material wird zur Verfügung gestellt. Für alle ab 8 Jahren.
Italiano :
Attrezzatura fornita. Adatto a tutte le età a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Equipamiento proporcionado. Apto para mayores de 8 años.
