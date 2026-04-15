Morancez

Animation Balade contée et fabrication de jouets par Eure-et-Loir Nature Morancez

9 Rue de Chavannes Morancez Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Profitez d’un moment en famille et partez à la découverte de la nature lors d’une balade contée, où les histoires éveillent l’imagination et terminez par la fabrication de jouets buissonniers avec les trésors de la nature.

Animation gratuite, accessible à tous (enfant à partir de 5 ans), accompagné par l’association Eure-et-Loir Nature. Inscription obligatoire. Annulée en cas de très mauvais temps. Animaux de compagnie non-acceptés. .

9 Rue de Chavannes Morancez 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96 asso@eln28.org

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English :

Enjoy some family time and discover nature during a storytelling walk, where stories awaken the imagination and end with the making of bush toys with nature’s treasures.

L’événement Animation Balade contée et fabrication de jouets par Eure-et-Loir Nature Morancez Morancez a été mis à jour le 2026-04-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES