Etang de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-28 10:00:00

fin : 2025-08-28 11:00:00

2025-08-28

La balade des cinq sens est adressée aux tous petits, pour découvrir les alentours de l’étang de Quintin à l’aide de nos sens. Sur réservation. .

Etang de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 17 07 41 11

L’événement Animation Balade des Cinq Sens Quintin a été mis à jour le 2025-08-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme