Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer Place de Verdun La Rochelle
Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer Place de Verdun La Rochelle vendredi 24 avril 2026.
Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer
Place de Verdun Monument des éléphants La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 09:30:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-04-24
A la découverte du parc Charruyer histoire et botanique au fil des allées
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Place de Verdun Monument des éléphants La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine gladys.girma@charente-maritime.fr
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English :
Discover Charruyer Park: history and botany along the paths
L’événement Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle