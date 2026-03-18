Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer Place de Verdun La Rochelle

Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer

Place de Verdun Monument des éléphants La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:30:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-24

A la découverte du parc Charruyer histoire et botanique au fil des allées

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Place de Verdun Monument des éléphants La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine gladys.girma@charente-maritime.fr

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English :

Discover Charruyer Park: history and botany along the paths

L’événement Animation Balade paysagère A la découverte du parc Charruyer La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Nous La Rochelle