Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle

Parc Franck Delmas Entrée en haut du Mail La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte du Parc Delmas un voyage botanique et historique au cœur du patrimoine Rochelais

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Parc Franck Delmas Entrée en haut du Mail La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 82 30 48

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English :

Discover Parc Delmas: a botanical and historical journey to the heart of Roche’s heritage

L’événement Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle