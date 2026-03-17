Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle La Rochelle
Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle La Rochelle mardi 14 avril 2026.
Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle
Parc Franck Delmas Entrée en haut du Mail La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-04-14 11:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Partez à la découverte du Parc Delmas un voyage botanique et historique au cœur du patrimoine Rochelais
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Parc Franck Delmas Entrée en haut du Mail La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 82 30 48
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English :
Discover Parc Delmas: a botanical and historical journey to the heart of Roche’s heritage
L’événement Animation Balade paysagère A la découverte du Parc Delmas de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle