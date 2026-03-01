Animation Bébés Lecteurs Châlette-sur-Loing
Animation Bébés Lecteurs Châlette-sur-Loing samedi 28 mars 2026.
Animation Bébés Lecteurs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Animation Bébés Lecteurs
Lecture pour les tout-petits de la naissance à 3 ans, accompagnés d’un adulte. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Bébés Lecteurs animation
L’événement Animation Bébés Lecteurs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS