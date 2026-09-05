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AGENDA · La Cluse-et-Mijoux

Animation – Bestiaire fantastique La Cluse-et-Mijoux

mardi 20 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Château de Joux
Ville
25300 La Cluse-et-Mijoux
Département
Doubs
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif enfant Tarif enfant

La Cluse-et-Mijoux

Animation – Bestiaire fantastique

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-27 2026-10-28

Plongez dans l’univers des créatures merveilleuses des bestiaires. Découvrez le monde réel ou fantastique qui peuplent l’imaginaire du moyen-âge. Créez à la plume votre monstre fabuleux. À partir de 6 ans. Sur réservation   .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95  contact@chateaudejoux.com

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English : Animation – Bestiaire fantastique

L’événement Animation – Bestiaire fantastique La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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