Animation – Bestiaire fantastique La Cluse-et-Mijoux
mardi 20 octobre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
Animation – Bestiaire fantastique
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-27 2026-10-28
Plongez dans l’univers des créatures merveilleuses des bestiaires. Découvrez le monde réel ou fantastique qui peuplent l’imaginaire du moyen-âge. Créez à la plume votre monstre fabuleux. À partir de 6 ans. Sur réservation .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com
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English : Animation – Bestiaire fantastique
L’événement Animation – Bestiaire fantastique La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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