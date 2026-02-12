Animation Beunaize Comedy Club Le Bathyscaphe La Rochelle
Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf-Volant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-04-15 23:00:00
2026-04-15
Votre Bathyscaphe est très heureux d’accueillir à nouveau le comedy club made in Charente-Maritime !!!
Le Bathyscaphe 13 rue du Cerf-Volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 81 63 contact@lebathyscaphe.com
English :
Your Bathyscaphe is delighted to welcome back the comedy club made in Charente-Maritime !!!
