Animation biberonnage des chevreaux

10 Rue de l’Abattoir Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-01 16:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-01

Petits et grands, venez explorer la vie à la ferme Aux Pampilles avec une animation autour de la traite des chèvres, du biberonnage des chevreaux et de la rencontre avec d’autres animaux de la ferme (lapins, cochons, vaches, chevaux, ânes, volailles, …). Visite libre, un biberon 5€ ou un minimum d’achat de 5€ dans le magasin de la ferme.

Petits et grands, venez explorer la vie à la ferme Aux Pampilles avec une animation autour de la traite des chèvres (découverte du lait), du biberonnage des chevreaux et de la rencontre avec d’autres animaux de la ferme (lapins, cochons, vaches, chevaux, ânes, volailles, …). Un moment d’exploration et de câlins pour les plus jeunes, accompagné d’échanges sur le métier d’agriculteur pour les plus grands. Visite libre, un biberon 5€ ou un minimum d’achat de 5€ dans le magasin de la ferme. .

10 Rue de l’Abattoir Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 96 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young and old alike, come and explore life on the Aux Pampilles farm, with activities based around milking goats, bottle-feeding kids and meeting other farm animals (rabbits, pigs, cows, horses, donkeys, poultry, etc.). Free visit, one bottle: 5? or a minimum purchase of 5? in the farm store.

L’événement Animation biberonnage des chevreaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach