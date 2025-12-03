Animation Bien-manger, Bien-bouger Saint-André-les-Vergers
Animation Bien-manger, Bien-bouger Saint-André-les-Vergers mercredi 3 décembre 2025.
Animation Bien-manger, Bien-bouger
Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers Aube
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
Date(s) :
2025-12-03
Ateliers en continu
– Atelier découverte Acrosport,
– Jeux et lectures sur le thème de bien manger, bien bouger,
– Atelier découverte de légumes.
Parents-enfants Gratuit Entrée libre
Avec la participation des services municipaux, la ferme de la Diligence, Pauline LOPEZ, diététicienne-nutritionniste. .
Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45
