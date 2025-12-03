Animation Bien-manger, Bien-bouger Saint-André-les-Vergers

Animation Bien-manger, Bien-bouger

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Ateliers en continu



– Atelier découverte Acrosport,

– Jeux et lectures sur le thème de bien manger, bien bouger,

– Atelier découverte de légumes.



Parents-enfants Gratuit Entrée libre

Avec la participation des services municipaux, la ferme de la Diligence, Pauline LOPEZ, diététicienne-nutritionniste. .

Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est

