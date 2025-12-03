Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Bien-manger, Bien-bouger Saint-André-les-Vergers

Animation Bien-manger

Animation Bien-manger, Bien-bouger Saint-André-les-Vergers mercredi 3 décembre 2025.

Animation Bien-manger, Bien-bouger

Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers Aube

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00

Date(s) :
2025-12-03

Ateliers en continu

– Atelier découverte Acrosport,
– Jeux et lectures sur le thème de bien manger, bien bouger,
– Atelier découverte de légumes.

Parents-enfants Gratuit Entrée libre
Avec la participation des services municipaux, la ferme de la Diligence, Pauline LOPEZ, diététicienne-nutritionniste.   .

Salle des Fêtes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 45 

