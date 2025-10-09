Animation Bingo & Tubes Français La grande soirée pour chanter et danser Quai Louis Prunier La Rochelle

Animation Bingo & Tubes Français La grande soirée pour chanter et danser

Quai Louis Prunier Hôtel Mercure Salon séminaire (Rez-de-Chaussée) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Le vendredi 10 avril dès 18h, le restaurant GAÉE et l’Hôtel Mercure La Rochelle vous invitent à une soirée festive mêlant musique, jeu et danse.

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Quai Louis Prunier Hôtel Mercure Salon séminaire (Rez-de-Chaussée) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

On Friday April 10 from 6pm, the GAÉE restaurant and the Mercure La Rochelle Hotel invite you to a festive evening of music, games and dance.

L’événement Animation Bingo & Tubes Français La grande soirée pour chanter et danser La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-17 par Nous La Rochelle